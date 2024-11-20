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ممرض يشعل النار في نفسه داخل منزله بالجيزة

10:43 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب ممرض بحروق بالجسم في ظروف غامضة داخل منزله بالجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل ووجود مصاب.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص إصابة "كريم.ذ" 32 عاما بحروق بالجسم والاشتباه في محاولته التخلص من حياته بسكب كمية من البنزين على جسده وإضرامه للنار في جسده.

المصاب الشاب يخضع للعلاج بمستشفى إمبابة العام ووجه مدير المباحث باستكمال الفحص للوقوف على ملابسات الواقعة.

الجيزة ممرض يحرق نفسه حريق في منزل
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