بضاعة بـ 3.6 مليون جنيه.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في المنوفية ومطروح

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية، ومطروح، في ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية في دائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وبحوزته 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 3.6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتجارة المخدرات.