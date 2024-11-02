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بقيمة 15 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات لتجار العُملة

12:08 م السبت 02 نوفمبر 2024

مصر للصرافة تجمع 8.72 مليار جنيه من النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية مستمرة؛ لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية تجار العُملة
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