"رموه من فوق السطح".. جريمة مروعة في حلوان

كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أسفل عقار بحلوان جنوب العاصمة، اليوم السبت.

مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة بشارع الديوان.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وجه ضباط البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع الأدلة الجنائية ووحدة مباحث القسم.

تبين بالفحص المبدئي سقوط شخص من أعلى سطح عقار رقم 3، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وتحفظت على كاميرات المراقبة لتفريغها.