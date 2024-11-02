إعلان

"رموه من فوق السطح".. جريمة مروعة في حلوان

10:54 ص السبت 02 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أسفل عقار بحلوان جنوب العاصمة، اليوم السبت.

مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة بشارع الديوان.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وجه ضباط البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع الأدلة الجنائية ووحدة مباحث القسم.

تبين بالفحص المبدئي سقوط شخص من أعلى سطح عقار رقم 3، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وتحفظت على كاميرات المراقبة لتفريغها.

الأجهزة الأمنية جريمة مروعة جثة مديرية أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مخبأة داخل حقائبه.. إحباط تهريب أقراص كبتاجون بـ 3.6 مليون جنيه بمطار القاهرة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة