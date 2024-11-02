"بركة دم وجثة هامدة".. ماذا حدث أمام قهوة "أسوان بالكوربة"؟



كتب- أحمد عادل



شهدت منطقة الكوربة بمصر الجديدة جريمة مأساوية راح ضحيتها "حمص"، نجل مالك مقهى أسوان، حيث تعرض لست طعنات متفرقة في جسده باستخدام "مطواة" على يد مستأجر محل عصائر بالمنطقة. وقع الحادث نتيجة خلاف حاد بين الطرفين حول ملكية المحل، وانتهى بوفاة الضحية في مشهد مروع.

مشادة كلامية بين "حمص" ومالك العقار، لأدعاء الأول ملكية حصة في العقار ورغبته في خروج مستأجر محل العصائر لتوسعة المقهي، تطورت لمشاجرة بالأيدي تعدى فيها عمال المقهي على الرجل الخمسيني.

حاول مالك العقار الهرب لداخل محل العصائر مستنجدًا بالمستأجر، لكن تتبعه "حمص" والعاملين بالمقهي ونشبت بينهم مشاجرة تعدى فيها الطرفين على بعضهما بالضرب بالكراسي، وسط حالة من الهرج.

وأثناء المشاجرة استل "ناصر" سلاح أبيض "مطواة" وأقدم على طعن "حمص" 6 طعنات متفرقة بالجسد، كانت كافية لأنهاء حياته ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه في وسط الشارع، -وحصل "مصراوي" على فيديو للواقعة يتحفظ على نشره-.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي يظهر حادثة تعدٍ بالضرب بسلاح أبيض أدت إلى مقتل شخص في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالتحريات، تبين أنه في يوم 30 أكتوبر الماضي، وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين مالك محل عصائر (طرف أول) وشريك بمقهى مجاور (المجني عليه)، بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يضم المحل. فقد زعم المجني عليه امتلاكه لحصة بالعقار ورغبته في طرد الطرف الأول بعد شرائه الشقة الواقعة فوق المحل.

تطور الخلاف حتى أقدم مالك المحل على التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بليغة أدت إلى وفاته. وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني في موقع الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.