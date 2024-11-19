جثتان ومصابان في حادث تصادم جماعي أعلى الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهم وأصيب اثنان آخران في تصادم عدة سيارات أعلى الطريق الإقليمي اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الحادث وتبين تصادم جماعي لعدد من السيارات قبل نزلة الباجور، مما أسفر عن حالتي وفاة ومصابين اثنين نقلا إلى أقرب مستشفى.

ويعمل رجال المرور على تجنيب حطام الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.