تفاصيل إحالة مدرس تحرش بتلميذة لمحكمة الجنايات

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة "م. ش"، مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض الطفلة، داخل المدرسة.

وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية التي حملت رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، "م.ش.م.س.ح"، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة "م.م.ط.أ"، والتي تبلغ من العمر 12 عامًا، بغير قوة أو تهديد.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، لمحاكمته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم.