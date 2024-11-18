خلع ملابسهما بالإكراه وصورهما.. ضبط عاطل سرق طالبين في الدقهلية



كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة طالبين بالدقهلية، وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير.

كان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من طالبين مقيمين بدائرة القسم، بتعرضهما للسرقة والإكراه، من قبل عاطل له معلومات جنائية، حيث قام المتهم بسرقة هاتف محمول خاص بأحدهما تحت تهديد سلاح أبيض، وعقب قيام الطالبين بإبلاغه بالتعرف عليه، قام المتهم بإعادة الهاتف لهما وأجبرهما على التوجه معه عنوة إلى مدخل أحد المنازل.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أرغم الطالبين على خلع ملابسهم وتصويرهما بهاتفه المحمول في حضور مالك المنزل الذي لا يعرفون هويته، كما هددهما بالتشهير بهما في حال قيامهما بالإبلاغ عن الواقعة قبل أن يتركهما.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، عن تحديد مكان المتهم وضبطه، بالإضافة إلى ضبط مالك العقار الذي كان شاهداً على الواقعة وله معلومات جنائية.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بتنفيذ الواقعة على النحو الذي تم شرحه، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط هاتفه المحمول الذي أظهرت الفحوصات احتواءه على صور للطالبين أثناء الواقعة، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.