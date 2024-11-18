خلال 72 ساعة | 5 خطوات للتصالح في المخالفات المرورية لتسديد نصف الغرامة

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة تسعى لتسهيل التعامل مع المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت النيابة العامة عن إمكانية التصالح في المخالفات المرورية عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم ودفع الغرامات بنسبة أقل، إذا تم التصالح في المدة المحددة.

*مزايا التصالح في المخالفات المرورية:

التصالح في المخالفة خلال 3 أيام يتيح للمخالف دفع 50% من قيمة الغرامة.

- الغرامة بعد 3 أيام: إذا انقضت المدة المحددة للتصالح، يتم دفع الغرامة كاملة.

على سبيل المثال، في حال كانت غرامة المخالفة بسبب السرعة الزائدة، تتراوح بين 500 إلى 1500 جنيه، ولكن إذا تم التصالح خلال 3 أيام، يمكن دفع 200 جنيه فقط. وإذا تجاوزت المدة المقررة، يتم دفع 400 جنيه كغرامة عادية.





*خطوات التصالح الفوري عبر الإنترنت:

الدخول على موقع النيابة العامة:

قم بزيارة رابط خدمة التصالح عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة: https://bit.ly/3wVUmpc.

اختيار الخدمة المناسبة:

من الصفحة الرئيسية، اختر "التصالح الفوري" ثم حدد ما إذا كانت المخالفة تتعلق بـ رخص المركبات أو رخص القيادة.

إدخال البيانات الشخصية:

بعد ذلك، يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

مراجعة المخالفات:

اضغط على "إجمالي المخالفات" ثم اطلع على تفاصيل المخالفات.

اختيار خدمة التصالح:

بعد استعراض المخالفات، يمكنك اختيار خدمة "التصالح" ودفع المبلغ المستحق.

خدمات أخرى عبر موقع النيابة:

إلى جانب خدمة التصالح الفوري، يوفر موقع النيابة العامة العديد من الخدمات المتعلقة بالمخالفات المرورية، مثل:

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

التصالح في المخالفات المرورية.

استخراج شهادة المخالفات.