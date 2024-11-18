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انتقاما من أمه| شاب يُشعل النار في شقتها.. ووالدته تُنقذه وتدافع عنه

12:36 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

حريق شقة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، تحقيقات في حادث إشعال شاب النيران بشقة والدته بمنطقة الجيزة، انتقامًا منها لرفضها إعطاءه أموالاً.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وباشرت التحقيق مع المتهم الذي أفادت والدته أنه يعاني من مرض نفسي، وسبق علاجه بمصحة نفسية، وعندما رفضت طلبه بإعطائه مبلغ مالي، أصابته حالة هيستيرية، وأشعل النيران في الشقة بعدما سكب كمية من مادة مساعدة على الاشتعال، وفور اندلاع النيران هرعت به خارج الشقة حتى لا يصاب أي منهما بأذى، وأبلغ الجيران النجدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات وبسؤال مالكة الشقة الشقة 70 سنة، اتهمت نجلها عاطل يعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مصحة نفسية لتلقي العلاج، بإضرام النيران بالشقة لرفضها إعطائه أموالا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة النيابة العامة مرض نفسي
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