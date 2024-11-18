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القبض على تاجر مخدرات بـ32 كيلو شابو في الشيخ زايد

11:45 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

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كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط المباحث الجنائية بالجيزة، جهودهم في التصدي لعناصر الشر من مروجي المخدرات.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، باتجار عنصر إجرامي في مخدر الشابو.

التحريات بينت أن المتهم له معلومات جنائية يتردد على دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد للاتجار في المخدر.

بتقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من ضبطه وبحوزته 32 كم من المخدر، سلاح أبيض، ميزان حساس، سيارة ومبلغ مالي.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

الشيخ زايد مخدرات مخدر الشابو
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