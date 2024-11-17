هل حكم الحبس عامين على البلوجر سوزي الأردنية نهائيًا؟.. دفاعها يُجيب

كتب ـ أحمد عادل

كشف محمد الصفتي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من موكلته، وتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس عامين.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة الاستئناف بالحبس عامين غيابيًا وليس نهائيًا، وأنه سيقوم بتقديم معارضة استئنافية على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.