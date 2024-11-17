إعلان

هل حكم الحبس عامين على البلوجر سوزي الأردنية نهائيًا؟.. دفاعها يُجيب

11:01 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (2)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (2)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (3)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (3)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (4)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (4)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (5)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (5)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (6)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (6)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (7)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (7)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (8)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (1) (1)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (1)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (9)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (8)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (10)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (11)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (11)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (12)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (9)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (14)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (15)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (16)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (17)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (18)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (10)
  • عرض 30 صورة
    سوزي الأردنية (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ أحمد عادل

كشف محمد الصفتي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من موكلته، وتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس عامين.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة الاستئناف بالحبس عامين غيابيًا وليس نهائيًا، وأنه سيقوم بتقديم معارضة استئنافية على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

سوزي الأردنية حبس سوزي الأردنية الشارع اللي وراه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة