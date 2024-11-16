غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 846 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 35828 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 856 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و24149 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و846 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفات شروط التراخيص

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.