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بعد تعطل المصعد بها.. الحماية المدنية تنقذ سيدة ونجلتها بمصر الجديدة

12:58 م السبت 16 نوفمبر 2024

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كتب- علاء عمران:

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ سيدة ونجلتها محتجزتين داخل مصعد.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، استغاثة بوجود أشخاص محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتبين أن سيدة ونجلتها محتجزتان داخل المصعد بسبب عطل فني، وتم مساعدتهما وإخراجهما من المصعد دون تعرضهما لأي إصابات.

وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على استجابتهم الفورية وتلبية استغاثتهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة أجهزة الوزارة والتعامل الإيجابي مع الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

الحماية المدنية مصر الجديدة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تعطل مصعد
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