سيولة مرورية في القاهرة والجيزة وانتشار أمني مكثف لضبط حركة السير



كتب - علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انسيابية مرورية ملحوظة خلال فترة الذروة الأولى، حيث انتشرت الخدمات الأمنية المكثفة لمتابعة حركة السير في الشوارع والميادين الرئيسية.

وانتظمت حركة السيارات في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع مرور سلس عبر جميع المداخل المؤدية إلى الميدان، كما سارت حركة السير بانسيابية أعلى كورنيش النيل للمتجهين نحو مناطق حلوان والملك الصالح.

وفي الجيزة، سارت حركة المرور بسلاسة على محاور عدة، منها شوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، إلى جانب نزلة الطريق الدائري باتجاه الصعيد، ومنطقتي الوراق والمريوطية، حيث كثفت إدارة المرور انتشار الخدمات المرورية.

وبالنسبة للطريق الزراعي، كانت حركة السير منتظمة للقادمين من بنها باتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السيارات عبر امتداد كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض.

وتقوم غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بمراقبة الحركة المرورية عبر المحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة، كما تم تجهيز الأوناش المرورية للتدخل السريع لرفع أي معوقات كالحوادث أو الأعطال.

وفي سياق متصل، نسقت الإدارة العامة للمرور مع إدارات المرور في جميع المحافظات لنشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، بما يسهم في الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ تتعلق بحالة الطرق، تحقيقًا لانسيابية مستدامة للحركة.