الداخلية تضبط هاربين من حبل المشنقة في حلوان

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه بالإعدام في جناية قتل عمد بدائرة قسم شرطة حلوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.





