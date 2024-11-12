"حبس سنة مع الشغل".. ماذا جاء في حيثيات الحكم على لاعب المنتخب السابق؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها على لاعب منتخب مصر السابق "علي. غ"، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها في مشروع للاستيراد والتصدير.

قالت "الجنايات" في الحكم الصادر في 25 يوليو من سنة 2023، إن أحد الأشخاص حرر دعوى قضائية ضد اللاعب السابق "علي. غ" لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه، وقد ثبت لدى المحكمة بأدلة الإثبات الموجودة بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم، واستقام الدليل على صحتها ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكًا بنكيًا مسحوبًا على أحد البنوك ليس له مقابل قابل للصرف مستحق الأداء دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وعلى النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه مستوفيًا لكل شروط صحة الشيك طبقًا لأحكام قانون التجارة.

أسندت "الحيثيات" أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب طبقًا لما أفصح عنه خطاب البنك المسحوب عليه الشيك والمقدم ضمن أوراق الدعوى، ولما كان المتهم لم يمثل ليدفع عن نفسه ما أسند إليه بثمة دفع أو دفاع سائغ تقبله المحكمة، ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قابل للسحب في حق المتهم، ويتعين معه معاقبته عملًا بالمادة 534 من القانون 17 لسنة 1999، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.