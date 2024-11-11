ضبط لاعب منتخب مصر السابق لاستيلائه على أموال مواطنين في التجمع الأول

كتب-محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على لاعب كرة قدم شهير؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بالتجمع الخامس.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من مواطنين، بتعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم، من قبل لاعب منتخب مصر السابق.

وأضافوا أن اللاعب أنشأ بمعاونة آخر، شركة للاستيراد والتصدير، وتحصلا من الضحايا على أمولا بدعوى توظيفها في التجارة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما امتنعا عن تسديد الأرباح المُتفق عليها للضحايا، وأغلقا مقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اللاعب، وتحرر المحضر اللازم.