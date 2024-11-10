الداخلية تواصل إيفاد قوافل مُجهزة لتقديم خدمات الأحوال المدنية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق بعض المحافظات.

أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومي، وعدد 23852 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية، حيث تم استخراج وتحويل 1155 بطاقة رقم قومي و139 مصدراً مميكناً.

وتم إيفاد مأموريات لـ 33 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية.