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الحكم على متهم في قضية "فتنة الشيعة".. الأحد

05:43 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

المستشار حماده الصاوي

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كتب- صابر المحلاوي:
تصدر الدائرة الثانية "إرهاب" المنعقدة في مجمع محاكم بدر، حكمها على متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء، وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

المستشار حماده الصاوي محكمة الجنايات محاكمة المتهمين قتنة الشيعة
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