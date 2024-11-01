الداخلية تكشف شبكة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات



كتب - علاء عمران:



اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إجراءات قانونية بحق 3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية أجنبية؛ لتورطهم في غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في تجارة المخدرات.

كشفت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات؛ بهدف إضفاء صبغة قانونية على هذه الأموال، لتبدو وكأنها عوائد من كيانات مشروعة.

قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من أنشطتهم بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.