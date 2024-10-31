النيابة تستدعي نجل إعلامي شهير لاتهامه بضرب ممثل في "بار"

كتب ـ صابر المحلاوي:

قرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد استدعاء نجل إعلامي رياضي شهير لاستجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فنان داخل "بار" في مول بالشيخ زايد، كما قررت النيابة استدعاء الشاكي لسماع أقواله حول ملابسات المشاجرة التي نشبت بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه ممثل وشقيق فنان شهير؛ حدثت بينه وبين ابن الاعلامي الرياضي مشادة كلامية قام على إثرها الثاني بالتعدي بالضرب على الشاكي وإحداث إصابته.

وأورد التقرير الطبي المرفق بمحضر الشرطة أن الشاكي مصاب بكدمة بجوار العين اليسرى وكدمة بالفم وكدمة أسفل الظهر.

كما كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن شابا حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه ابن إعلامي ومقدم برامج رياضية بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بعدة إصابات.

وأضافت التحريات أن الشاب ذكر في بلاغه أنه أثناء سهره في "بار" شهير بمدينة الشيخ زايد حدثت بين وبين المشكو في حقه مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه محدثا ما به من إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.