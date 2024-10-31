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27 نوفمبر.. الحكم في دعوى فسخ عقد مسلسل "أمير العوامري"

01:33 م الخميس 31 أكتوبر 2024

المحكمة الاقتصادية

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كتب-صابر المحلاوي:
قررت المحكمة الاقتصادية، إحالة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية، بفسخ العقد المبرم بين القناة والشركة المنتجة لمسلسل "أمير العوامري" بطولة هاني سلامة، إلى محكمة شمال الجيزة، وحُجزها؛ للحكم في جلسة 27 نوفمبر 2024.

تأتي الدعوى بسبب إخلال الشركة المنتجة بالتزاماتها في تصوير المسلسل، مما حال دون عرضه خلال شهر رمضان 2024.

وطالبت قناة النهار برد المبالغ المدفوعة للشركة، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه كشرط جزائي.

المحكمة الاقتصادية 27 نوفمبر الحكم في دعوى فسخ عقد مسلسل أمير العوامري
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