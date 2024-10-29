بإجمالي 411 سنة سجن.. سقوط هارب من 21 حكم قضائي في الجيزة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، هارب من 21 حكم جناية، بإجمالي 411 سنة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية اختباء محكوم عليه هارب مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، مطلوب التنفيذ عليه في 21 حكم جناية، من بينهم 15 حكم بالسجن المؤبد، ما بين قتل وخطف وسلاح وسرقة بالإكراه، واستعمال قوة ومخدرات بإجمالي مدد حبس 411 سنة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وطبنجة و25 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهاربين من أحكام.