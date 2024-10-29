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قرار قضائي جديد بشأن 10 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

12:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

مرتضى منصور

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور نادي الزمالك محمود الخطيب النادي الأهلي
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