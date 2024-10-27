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هددها بنشر صورها.. السجن 6 سنوات للمتهم بتهديد فتاة في المطرية

05:40 م الأحد 27 أكتوبر 2024

مطرقة القاضي

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود محمود شعبان، بالسجن 6 سنوات لعامل لاتهامه بتهديد فتاة ووالدتها بنشر صور عارية لهن في المطرية على منصات التواصل الاجتماعي. وتضمن أمر إحالة المتهم في

القضية 2792 لسنة 2024 جنايات المطرية، اتهام نيابة شرق القاهرة للمتهم عاطف أحمد 55 سنة - عامل لأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم المطرية، هدد المجني عليهن روان يوسف ووالدتها دعاء أحمد كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صورهن والمقاطع المرئية الخاصة بهن وهن عاريات

الجسد والتي تحصل عليها بإتيانه افعال وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار أمر علاقته بهن. كما اتهمت النيابة العامل بالتعدي على حرمة الحياة الخاص للمجني عليهن بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بمكان خاص بغير رضائهن، وتعدي على حرمة الحياة

الخاصة بالمجني عليهن بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية واذاعها بغير رضائهن.

محكمة جنايات القاهرة عامل متهم بتهديد فتاة ووالدتها نشر صور عارية العامل المتهم المتهم بتهديد فتاة في المطرية
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