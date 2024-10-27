5 مشاهد من أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير | صور

الاتفاق على مليون جنيه.. تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المطرب سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة المواد المخدرة في مطار القاهرة، لجلسة 25 نوفمبر، لعرضه على الطب الشرعي وإيداع التقرير.

ويستعرض "مصراوي"، 5 مشاهد من أولى جلسات محاكمة سعد الصغير

الظهور الأول لـ"سعد الصغير" بملابس الحبس وسبحة إلكترونية

ظهر المطرب سعد الصغير، للمرة الأولى داخل محكمة جنايات القاهرة، بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وسبحة إلكترونية، وحاول إخفاء وجهه عن كاميرات الإعلام.

المحكمة تواجه سعد الصغير بالتهمة الموجهة إليه.. والمطرب يرد

أنكر سعد أمام المحكمة اليوم التهمة الموجهة إليه، قائلا:" أنا لا يدخن السجائر ولا يتعاطي مخدر الحشيش، ولم يكن يعرف أن المضبوطات تعتبر من المواد المخدرة والدليل على ذلك أنه لم يخبئها، وأنه يتعاطى "الترمادول" المخدر وفق روشتة طبية بسبب إجراء عملية الرباط الصليبي".

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

استمعت هيئة المحكمة لطلبات النيابة العامة، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المطرب الشعبي "سعد الصغير" على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

المحكمة تستمع لطلبات دفاع سعد الصغير

استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات دفاع المطرب الشعبي "سعد الصغير"، وتقدم الدفاع بمذكرة للمحكمة طلب فيها خضوع موكله للطب الشرعي.

الليثي يساند صديقه سعد الصغير أثناء محاكمته

وشهدت أولى جلسات محاكمة سعد الصغير، حضور أسرة المطرب الشعبي والفنان "محمود الليثي" وعدد من أصدقائه، لمساندته في محاكمته بتهمة حيازة المواد المخدرة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.