جثتان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر
01:05 م الأحد 27 أكتوبر 2024
كتب - محمد شعبان:
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة القسم.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر الحادث عن حالتي وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.
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