وزير الداخلية يأذن لـ 42 شخصاً بالحصول على الجنسيات الأجنبية

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 42 شخصاً بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

وجاء نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1885 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم حسام على محمود حسن وآخرهم أنس طارق فاروق بدر حجازي) المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

وكما تضمن القرار الثاني؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1886 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد علي أحمد على وآخرهم عيد محمد عبد الباقي عبد العظيم خليفة) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.