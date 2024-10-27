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استئناف عصام صاصا على حكم حبسه 6 أشهر.. اليوم

01:31 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

عصام صاصا

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كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة استئناف جنايات الجيزة، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الأحد الماضي، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

وكان ضباط مطار القاهرة الدولي، تسلموا مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها برعونة إذ كان تحت تأثير المخدر.

وكانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل "صاصا" بكفالة 30 ألف جنيه قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره مرة أخرى لدى سفره إلى دبي، عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بتعاطيه للمواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة التي دهس بها مواطنا.

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