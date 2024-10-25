الأمن يوجه ضربة جديدة لتجار العملة ويصادر 20 مليون جنيه في 24 ساعة
11:42 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
كتب -علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن ضرباتها الاستباقية ضد جرائم المضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة تقترب من 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار جهود مستمرة للحد من الأنشطة التي تضر بالاقتصاد المصري.
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