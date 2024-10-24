انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين



كتب- محمد الصاوي:

شهد طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا حول وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث. تبين أن السيارة قد انقلبت على الطريق، ما أدى إلى وفاة شخصين في الحال وإصابة 7 آخرين.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع حطام السيارة بواسطة ونش مروري، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.