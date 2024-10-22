رجلان وسيدة يستدرجون شابًا لابتزازه في الشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص والتعدي عليه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل ونجله وربة منزل)؛ لقيامهم باستدراجه لمحل إقامة أحدهم، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول كرهاً عنه وتصويره عارياً بمقاطع فيديو "باستخدام هاتف أحدهم" بدافع ابتزازه للتحصل منه على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه- إيصالات الأمانة "ممهورة ببصمة المجني عليه"- الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.