أسرة "الشوبكي" تصل الجنايات للتصالح مع أحمد فتوح رسميا (صور)

كتب - رمضان يونس:

وصلت، قبل قليل، أسرة الراحل "أحمد الشوبكي" أمين الشرطة ضحية حادث دهس لاعب الزمالك أحمد فتوح، والمحامي الموكل بالدفاع عن الحق المدني؛ إلى مقر محكمة جنايات مطروح، لحضور ثالث جلسات مُحاكمة فتوح على خليفة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين "الشوبكي" عن طريق الخطأ.

وحضر من أسرة "الشوبكي"؛ زوجة الراحل، ومن المقرر تقديم وثيقة رسمية تفيد بتنازل الأسرة عن الحق المدني والدعوى الجنائية أمام هيئة المحكمة ضد اللاعب "أحمد فتوح".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح"، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات. وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارته بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق بذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.