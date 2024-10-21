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الداخلية تضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة

03:36 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

تجار العُملة

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كتب-علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة؛ لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تجار العملة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي قطاع الأمن العام حملات امنية
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