"العربية فرقعت".. لحظات مرعبة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين

كتب - محمد شعبان:

لحظات مرعبة عاشها أصحاب المحلات والمارة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين صباح الاثنين.

دوي انفجار هز الشارع المكتظ بالسيارات نتيجة اشتعال سيارة سوزوكي قبل كوبري ناهيا.

غرفة عمليات النجدة أبلغت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ودفع مديرها بثلاث سيارات إطفاء.

العناية الإلهية منعت كارثة محققة، فور تعطل المركبة وتصاعد الدخان منها أسرع قائدها ومرافقوه بمغادرتها وتلا ذلك انفجارات متتالية.

أخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأسفر عن الحريق إصابة شخص يدعى أحمد هشام بحروق ونقل إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.