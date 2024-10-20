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براءة البلوجر نادين طارق في واقعة اتهامها بنشر الفسق والفجور

11:49 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، ببراءة البلوجر نادين، في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة.

نسبت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع، ونشر فيديوهات فاضحة، والإعلان عن الدعارة، وإساءة استخدام مواقع التواصل.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على البلوجر نادين طارق بعد بلاغات بنشرها فيديوهات قالوا إنها فاضح ومخلة بالآداب العام.

ونفت المتهمة في التحقيقات ارتكابها التهم المسندة إليها.

المحكمة الاقتصادية نشر الفسق والفجور البلوجر نادين طارق نشر فيديوهات فاضحة
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