بضاعة بـ 20 مليون جنيه.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد من العناصر الإجرامية في عدة مديريات، ففي مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 32 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط عنصر آخر بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسيارة. وفي أبوصوير، تم ضبط عنصر إجرامي ثالث وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وعنصر رابع بنفس الدائرة وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى عنصر خامس بحوزته 19.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 18 كيلو جرام من مخدر الحشيش و12 كيلو جرام من مخدر الهيدرو واثنين من السيارات. وتم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته 15.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن الغربية، تم ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قطور وبحوزتهم 14.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن المنيا، تم ضبط أربعة عناصر إجرامية، منهم اثنان لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتهم 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش و4 كيلو جرام من مخدر الآيس بندقية خرطوش واثنين فرد محلي واثنين دراجة نارية بدون لوحات معدنية وميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 20.7 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر المضبوطة.

وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط العناصر الإجرامية في تجارة المواد المخدرة.