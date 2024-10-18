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في ضربة جديدة.. مباحث التموين تضبط 22 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة

11:00 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

ضبط أطنان من الدقيق المدعم-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 22 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

دقيق مدعم مباحث التموين ضربة جديدة
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