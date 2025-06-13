إسرائيل تلحق ضررًا غير مسبوق بالنخبة الإيرانية.. لماذا الآن؟

بي بي سي

لم يكن هجوم إسرائيل على إيران أوسع نطاقًا وأكثر كثافة من عمليتيها العسكريتين السابقتين العام الماضي فحسب، بل يبدو أيضًا أنها اعتمدت بعضًا من الأساليب التي استُخدمت في الهجوم الإسرائيلي على حزب الله في لبنان في نوفمبر الماضي.

ولم يقتصر الأمر على ضرب قواعد الصواريخ الإيرانية، بل امتد إلى شن ضربات للقضاء على أعضاء رئيسيين في القيادة الإيرانية.

كانت لاستراتيجية اغتيال شخصيات بارزة في حزب الله عواقب وخيمة على الجماعة وقدرتها على شن هجوم مضاد مستدام.

ولا يبدو أن أي شخصية بحجم أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله قُتلت في إيران، فلم يُستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي.

لكن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني حسين سلامي، وقائد الحرس الثوري الإيراني، وعدد من كبار العلماء النوويين في البلاد في الساعات الأولى من عملية أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنها قد تستمر لأيام، يُلحق ضررًا غير مسبوق بالنخبة الإيرانية.

يبدو أن هذا يستلزم ردًا إيرانيًا أشد ضراوة مما رأيناه في الهجومين السابقين على إسرائيل العام الماضي.

لكنه قد يُصعّب أيضًا قدرة طهران على استنهاض مثل هذا الرد.

ودأب نتنياهو على القول إن إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا إذا حصلت إيران على قنبلة نووية لسنواتٍ عديدة.

وللتأكيد على هذه الحاجة المُلحة، صرّح مسؤول عسكري إسرائيلي كبير بوجود معلوماتٍ تفيد بأن إيران تمتلك ما يكفي من المواد لصنع خمس عشرة قنبلةً نوويةً في غضون أيام.

لكن ربما كان هناك أيضًا عامل مختلف تمامًا.

كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاقٍ حول برنامج طهران النووي على وشك الدخول في جولتها السادسة يوم الأحد.

وبرزت إشارات متضاربة حول مدى التقدم المُحرز في هذا الشأن.

مع ذلك، ربما بدا لنتنياهو أن هذه كانت لحظةً حاسمةً لضمان وقف ما يراه اتفاقًا غير مقبول.

عسكريًا، ربما شعر هو ومستشاروه أن ليس إيران فحسب، بل وكلاؤها في المنطقة- حزب الله تحديدًا- ضعفوا لدرجة أن التهديد الذي كانوا يشكلونه سابقًا لم يعد بنفس القوة.

ستُظهر الساعات والأيام القادمة ما إذا كان هذا صحيحًا أم خطًا خطيرًا في التقدير.

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