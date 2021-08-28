Masrawy logo white

أفغانستان: 20 مليون شخص مهددون بانقطاع المساعدات الإنسانية

01:07 م السبت 28 أغسطس 2021
أفغانستان: 20 مليون شخص مهددون بانقطاع المساعدات الإنسانية

ديفيد ميليباند

كابول- (بي بي سي):

حذر رئيس لجنة الإنقاذ الدولية "ديفيد ميليباند" من مخاطر اندلاع أزمة إنسانية في أفغانستان قد تكون أكثر سوءا من أزمة إجلاء الأفغان والأجانب من البلاد. إذ يخشى أن تتعطل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها 20 مليون شخص ويعتمدون عليها في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وعبَر "ميليباند" في حديث لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن خشيته من توقف العمل الإنساني والسياسي بعد الانسحاب العسكري الأجنبي من أفغانستان.

وقد حذر أطباء أفغان في مقالات نشروها في مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية من أن العواقب الصحية المترتبة على استمرار الصراع في البلاد، بالإضافة إلى انتشار وباء كورونا، قد يتسببان في حدوث كارثة في البلاد.

هذا المحتوى من

BBC
ديفيد ميليباند المساعدات الإنسانية أفغانستان لجنة الإنقاذ الدولية فيروس كورونا انفجار مطار كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| صعود جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يقترب من 800 جنيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا