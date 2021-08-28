أفغانستان: 20 مليون شخص مهددون بانقطاع المساعدات الإنسانية

كابول- (بي بي سي):

حذر رئيس لجنة الإنقاذ الدولية "ديفيد ميليباند" من مخاطر اندلاع أزمة إنسانية في أفغانستان قد تكون أكثر سوءا من أزمة إجلاء الأفغان والأجانب من البلاد. إذ يخشى أن تتعطل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها 20 مليون شخص ويعتمدون عليها في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وعبَر "ميليباند" في حديث لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن خشيته من توقف العمل الإنساني والسياسي بعد الانسحاب العسكري الأجنبي من أفغانستان.

وقد حذر أطباء أفغان في مقالات نشروها في مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية من أن العواقب الصحية المترتبة على استمرار الصراع في البلاد، بالإضافة إلى انتشار وباء كورونا، قد يتسببان في حدوث كارثة في البلاد.