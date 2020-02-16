حكاية القس الكاثوليكي الذي يعمل على إنقاذ التراث الإسلامي في تمبكتو

تمبكتو- (بي بي سي):

كرس القس الكاثوليكي الأب كولومبا حياته لإنقاذ النصوص القديمة وهو يعمل حاليا على إنقاذ نصوص تمبكتو الإسلامية في مالي، والتي تعرضت للتدمير على يد متشددين إسلاميين اعتبروا ما بداخلها من نصوص "هرطقة".

ويقود الأب كولومبا حاليا فريقا من المسيحيين والمسلمين في مالي، وهم يسابقون الزمن لإنقاذ نصوص تمبكتو الإسلامية الصوفية.

ويقول الأب كولومبا لبي بي سي:" إننا لا نسأل الناس أبدا عن دينها قبل العمل على إنقاذ تراثها الثقافي".

ويضيف قائلا إن هذه النصوص الصوفية تحوي الكثير من شعر المدح في نبي الإسلام.

وقال: "لا أسعى إلى المخاطرة بحياتي بالتواجد في مثل هذا المكان أو الذهاب لسوريا أو لبنان، ولكن الخطر في كل مكان في عالمنا اليوم حتى في لندن أو باريس أو نيويورك".

وتابع:" إن العديد من الأماكن التي عملنا فيها منذ عام 2003 اتسمت بالتوتر وقد عمل المتشددون على تدمير التراث الثقافي الصوفي في تمبكتو، ومهمتي مع الفريق وبالتعاون مع الأمم المتحدة هي الحفاظ على هذا التراث".

واعترف بأنه لا يضمن أن عمله قد يفضي إلى سلام عالمي فهناك الكثيرين ضد ذلك مثل أولئك الذين يدمرون مكتبات تمبكتو.

ولكنه يقول:" إننا نسعى لمساعدة الناس في إنقاذ وحماية تراثها الثقافي، وآمل عندما يتغير الزمن أن نجد من يساعدنا في تحقيق ذلك".