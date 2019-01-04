لحظات "تاريخية" لنساء بينهن فلسطينية وصومالية في الكونجرس الأمريكي

(بي بي سي):

في لحظة اعتبرت تاريخية، أدى المئات اليمين الدستورية في الولايات المتحدة في أكبر مشاركة سياسية للمرأة وأكبر تنوع بين أعضاء مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس".

ووصل عدد النساء في الكونجرس إلى 102 امرأة - وهو الأعلى في تاريخ الكونجرس، من بينهن 43 امرأة من صاحبات البشرة الملونة.

واحتفت كثيرات برموز تتعلق بهويتهنّ وشاركن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور المرشحة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، وهي ترتدي ثوبا تقليديا فلسطينيا قالت إن أمها، التي جاءت إلى الولايات المتحدة من الضفة الغربية عندما كانت في العشرين من عمرها، خاطته لها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ورشيدة طليب (42 عاما) أم لولدين، وهي الأكبر بين أشقائها الـ 14.

وفور نشر صورتها، شاركت كثيرات صورا لهن على فيسبوك وتويتر وهن يرتدين الثوب الفلسطيني في مناسبات مختلفة.

ورغم عدم وجود نص للقسم، يحمل العديد من المشرعين الأمريكيين الإنجيل أثناء تعهدهم بحماية الدستور الأمريكي من "كل الأعداء، في الداخل والخارج".

وأدت رشيدة طليب اليمين الدستورية وهي تحمل مصحف العائلة.

وقالت لصحيفة "فري برس": "قسمي وأنا أحمل القرآن يعني أن أظهر أن الشعب الأميركي مكوّن من خليط متنوع، ولدينا جميعًا حب للعدالة والحرية".

وأضافت: "هذا أمر مهم بالنسبة لي لأن كثيرا من الأمريكيين لديهم إحساس بأن الإسلام دخيل نوعا ما على التاريخ الأمريكي".

وبوصولها إلى الكونجرس، أصبحت رشيدة طليب واحدة من بين أول مسلمتين تدخلان المجلس هذا العام؛ فالأمريكية المسلمة إلهان عمر، صومالية الأصل، أصبحت أول لاجئة تصل إلى مجلس النواب.

ونشرت إلهان عمر صورة لها مع رشيدة طليب على حسابها على إنستجرام.

كما ارتدت ديب هالاند، وهي من الأمريكيين الأصليين، لباسا تقليديا مع مجوهرات من الفضة أثناء أداء القسم؛ فهي وعضوة أخرى أول من يدخل الكونجرس من الأمريكيين الأصليين.

وفي اليوم ذاته، أعيد انتخاب نانسي بيلوسي، من الحزب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رئيسة لمجلس النواب - وهي ثالث أقوى سلطة في واشنطن.

وقالت الزعيمة الديمقراطية: "أنا فخورة، على وجه الخصوص، لكوني امراة ترأس مجلس النواب في هذه الدورة التي تصادف مرور 100 عام على حصول المرأة على حق التصويت".

وأضافت: "ولأننا جميعا لدينا القدرة والامتياز للعمل فنحن أكثر من 100 عضوة في الكونجرس - وهذا أكبر عدد في التاريخ".

وفي نوفمبر الماضي، انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام، بمثابة صفعة للرئيس دونالد ترامب.

وجاءت الانتخابات في منتصف فترة حكم ترامب، التي تستغرق أربع سنوات، وبعد حملات دعائية أثارت حالة من الاستقطاب في البلاد.