البيت الأبيض يقر استمرار قانون أوباما كير

(بي بي سي):

قال البيت الأبيض إن قانون الرعاية الصحية الذي يقدّم العلاج للأميركيين بأسعار معقولة والمعروف باسم أوباما كير Obamacare، سيستمر العمل به على الرغم من صدور حكم قضائي باعتبار أن جزءا منه مخالف للدستور.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن القانون لن يُلغى حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف في المحكمة العليا.

وكان قاض اتحادي في ولاية تكساس قد قال إن قانون أوباما كير Obamacare قد أصبح لاغيا بعد إدخال تغييرات العام الماضي على قانون الضرائب، وهو حكم رحب به الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت ولايات عدة على رأسها كاليفورنيا أنها ستستأنف هذا الحكم أمام المحكمة العليا، التي كانت قد أيدت في السابق أوباما كير.