أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون جديد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وتوريد عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، إلى جانب توفير مستلزمات ماكينات الصراف الآلي من البكر الحراري المستخدم في طباعة الإيصالات.

وبحسب بيان البنك اليوم، فقد أعرب اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر مؤسسة مالية في مصر ومصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي الوطني، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

تفاصيل توقيع عقود بين البنك الأهلي والهيئة العربية للتصنيع

وأوضح حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون الجديد مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها الوطنية يعكس حرص البنك الدائم على دعم الصناعة المحلية كونها على رأس أولوياته.

وأكد سعي البنك للتوسع في شراء المنتجات المصرية التي تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى طرح أفكار جديدة لتصنيع منتجات لم تكن تنتج محليا من قبل ومنها أبواب الغرف المحصنة لفروع البنوك والإطار المعدني للواجهات الزجاجية للمباني والفروع، والتي كانت تستورد سابقا من الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما يؤكد حرص البنك على دعم الصناعة المحلية.

وقد تم بنجاح كبير التصنيع المحلي وبمستوى جودة ممتاز وتم اعتماد المواصفات من الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على شهادة بان المنتج المحلي المصري هو مماثل تماما للمنتج الأمريكي، حيث يتم التركيب لكل واجهات البنوك في مصر من إنتاج الهيئة.

كما قام البنك الأهلي بتوجيه جميع شركات نقل الأموال المتعاقدة معه على تطبيق الاشتراطات الضروري توافرها طبقاّ لاشتراطات قطاع الأمن بالبنك المركزي في سيارات نقل الأموال من تصفيح ونظم مراقبة واتصالات مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع وذلك كشرط للتعاقد مع البنك، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنية، مضيفا أن البنك الأهلي المصري نجح خلال السنوات الماضية في توفير العديد من احتياجاته التشغيلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين ونجاح التجربة في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

دعم الصناعة الوطنية

وأضافت ريهام الأمير مدير عام قطاع الإمداد اللوجيستي بالبنك الأهلي المصري أن التعاون الحالي يأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة والممتدة بين البنك الأهلي المصري والهيئة العربية للتصنيع، والتي أسفرت عن تنفيذ العديد من المشروعات النوعية، من أبرزها إنتاج الأبواب المصفحة للغرف المحصنة بفروع البنك محليًا لأول مرة بديلًا عن استيرادها من الخارج، في تجربة رائدة تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع والأثاث المكتبي، وسيارات الفروع المتنقلة، والبكر الحراري المستخدم في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أشار اللواء الدكتور مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مجلس إدارة مصنع قادران سيارات الإسعاف تم تصنيعها وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والتجهيزات الطبية المتخصصة، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتلبية احتياجات البنك الأهلي المصري، وذلك بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية بمصنع قادر للصناعات المتطورة.