دليلك لبيع أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.. كيف تحسب الربح؟

كتبت- أمنية عاصم:

يلجأ كثير من الأفراد للاستثمار في أدوات الدين مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية؛ نظرًا لعوائدها المرتفعة مقارنة بالودائع البنكية. لكن ماذا لو قرر المستثمر بيع هذه الأوراق المالية قبل موعد استحقاقها؟ هل يمكنه بيعها؟ وكيف؟ وهل سيكسب أم يخسر؟

"مصراوي" يشرح في هذا التقرير خطوات بيع أذون أو سندات الخزانة في السوق الثانوي، وفقًا لما أكده محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية

هل يمكن بيع أذون أو سندات الخزانة قبل ميعادها؟

نعم، يمكن بيعها في السوق الثانوي، ويتم ذلك من خلال البنك أو الجهة التي تم شراء الأداة منها. العميل يتواصل مع الفرع، والذي بدوره يرفع طلب البيع لإدارة المعاملات داخل البنك.

كيف يحدد سعر البيع؟

يحدد سعر البيع بناءً على سعر العائد الحالي في السوق، وهو غالبًا ما يختلف عن سعر الشراء، وقد يكون أقل.

مثلًا: إذا اشتريت أذون بعائد 29%، قد يعرض عليك البنك شرائها مرة أخرى بعائد 28.5% فقط، مما يعني خسارة جزء من العائد.

ما الذي يحدد المكسب أو الخسارة؟

يعتمد الربح أو الخسارة على ( مستوى العائد عند البيع مقارنة بسعر الشراء، الطلب على الأداة المالية، حجم السيولة في السوق، حجم العملية (مبالغ صغيرة أو كبيرة).

هل توجد رسوم عند البيع؟

نعم، هناك بعض الرسوم المرتبطة بعملية البيع تشمل ( مصاريف البنك تختلف من بنك لآخر، مصاريف الحفظ، مصاريف البورصة، مصاريف شركة مصر للمقاصة، والضرائب - يتم خصمها إذا تم الاحتفاظ بالأداة لأكثر من يوم -).

ما هو الحد الأدنى للتعامل في الأذون؟

يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفتها

هل يمكن البيع بعد يوم واحد فقط من الشراء؟

نعم يمكن، لكن يتم البيع بسعر السوق في ذلك اليوم، ويُذكر أن التسوية في السوق الأولي عادة تتم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وبالتالي يمكن البيع من نفس اليوم بعد التسوية.

إيه الأفضل للمستثمر الفرد: شراء مباشر ولا صناديق الاستثمار؟

لو المستثمر ينوي الاحتفاظ بالأداة حتى موعد الاستحقاق، فالشراء المباشر مناسب، أما إذا كان هناك احتمال سحب الفلوس في أي وقت، فـصناديق الاستثمار النقدية أفضل لأنها تتيح الدخول والخروج اليومي بدون خسائر كبيرة، وتدير الاستثمار نيابة عن العميل.

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