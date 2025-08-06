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الخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:33 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تباين سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بين 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و 12.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و 12.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.86 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و 12.92 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

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