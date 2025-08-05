كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و12 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.