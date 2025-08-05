إعلان

في الأهلي ومصر وCIB.. الدولار يرتفع بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم

10:41 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

أسعار الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و12 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار بنك CIB البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق