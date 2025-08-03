ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس

كتب- منال المصري:

ارتفع الدين العام "المحلي والأجنبي" على الحكومة المصرية 4.4% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس موسمي إلى نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 14.1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

بحسب بيانات وزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدول الصادرة اليوم، فإن الدين المحلي على الحكومة المصرية يستحوذ على 73% من إجمالي الدين العام.

وسجل الدين المحلي على الحكومة زيادة بنحو 5.2% على أساس موسمي خلال الربع الأول من 2025 إلى نحو 10.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 10.154 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

فيما سجل الدين الخارجي على الحكومة المصرية ما يعادل نحو 4 تريليونات جنيه من العملة الأجنبية بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 3.919 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 2.1% على أساس ربع سنوي.