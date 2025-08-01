احذر هذه الرسالة لتجنب السطو على رصيدك بالمحفظة الذكية

كتب- آية محمد:

انتشرت خلال الأيام الماضية حيلة نصب احترافية تستهدف مستخدمي بعض المحافظ الذكية التابعة لشركات المحمول، من خلال مكالمات احتيالية ورسائل رسمية مضللة تهدف للاستيلاء على الرصيد الموجود في المحفظة الإلكترونية.

تفاصيل الحيلة

تبدأ الخدعة باتصال من رقم محمول، يدعي فيه المتصل أنه موظف بخدمة عملاء في إحدى شركات المحمول ويُبلغ الضحية بوجود مبلغ كبير من "الكاش باك المتراكم" لم يتم صرفه، قد يصل إلى آلاف الجنيهات، وفقًا لرواية أحد المستخدمين.

ولتأكيد المعلومة، يرسل المحتال في نفس اللحظة رسالة تبدو رسمية من خدمة الشركة، تؤكد إيداع المبلغ بالفعل، مما يعطي انطباعًا بأن المكالمة حقيقية.

بعد ذلك، يُطلب من الضحية إدخال كود معين مثل ‎*9*100#‎ واتباع بعض الخطوات باستخدام الرقم السري للمحفظة.

ولكن الرسالة التي تصل ليست نتيجة تحويل حقيقي، بل عملية إيداع وهمي يجريها المحتال من خلال ماكينة "POS"، لتبدو وكأنها من إحدى شركات المحمول الشهيرة.

وفي المرحلة التالية، يُقنع المحتال الضحية بإصدار بطاقة فيزا مؤقتة من المحفظة، بحجة إرسال الكاش باك عليها، ثم يحصل على بيانات البطاقة ويستخدمها لسحب الرصيد الموجود بالكامل.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال:

1- لا تطلب أي شركة محمول من العملاء إدخال أكواد أو مشاركة بيانات بطاقات المحفظة عبر الهاتف.

2- مشاركة بيانات البطاقة المؤقتة أو الدائمة يمكن أن تؤدي إلى سحب كامل الرصيد.

3- في حال تلقيت مكالمة أو رسالة مريبة، تواصل مباشرة مع رقم خدمة العملاء الرسمي للشركة.

4- لا تستقبل تحويلات مالية على محفظتك الإلكترونية من أشخاص أو جهات غير معروفة.

5- لا تستخدم تطبيقات مجهولة المصدر، فقد تحتوي على برمجيات خبيثة تسرق بياناتك.

6- لا تشارك الرقم السري للمحفظة الإلكترونية مع أي شخص، تحت أي ظرف.

7- تجنب حفظ الرقم السري أو بيانات الدخول على هاتفك، فقد يُخترق.

8- لا تخزن اسم المستخدم وكلمة السر لخدمة الإنترنت البنكي على الهاتف.

9- احرص على تحميل وتحديث برامج مكافحة الفيروسات والتجسس بانتظام.

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